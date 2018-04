Bár péntek óta a legtöbben már Kratos oldalán kalandoznak a God of War keretein belül, azonban a Sony Santa Monica továbbra is gyártja hozzá a videókat, amire most igencsak jó okuk volt.

Érkezett ugyanis egy olyan, közel négy perces gameplay felvétel, melyen magaahhoz, hogy bizonyos helyzetekben könnyebben érvényesüljünk a játékban.A felvételen hallható tanácsok leginkább az új harcrendszerre koncentrálnak, de inkább át is adnánk a szót az alkotónak, hogy tőle hallhassátok a szükséges intelmeket.

