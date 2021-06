Conker: Live & Reloaded a júliusi Games With Goldban

A Microsoft már nagyon régóta nem diktál erős tempót a Games With Gold tekintetében, érezhető, hogy az erőforrásaikat inkább az Xbox Game Pass-re allokálják, viszont továbbra is teszik ki az ingyenes játékokat azok számára, akik előfizetnek a Goldra.

Most megérkeztek a júliusi felhozatal részletei, melyekből kiderült, hogy Xbox One-os fronton nem mást kapnak a Gold-előfizetők ingyen és bérmentve, mint a Planet Alphát és a Rock of Ages 3: Make & Breaket. Ami viszont még ennél is izgalmasabb, az az, hogy egy Xbox Classic cím következik a sorban, nevezetesen a Conker Live & Reloaded.A legendás, még első generációs Xboxra készült játék mellett azonban akad még egy cím, amit majd behúzhatunk, egészen konkrétan a Midway Arcade Origins. A visszafele kompatibilitásnak hála mindezt akár Xbox Series S / X-en is játszhatjuk!

