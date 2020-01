Coney Islandre vonulunk a The Division 2 új DLC-jével, trailerünk is van hozzá

Megint lesz miért visszanézni a The Division 2 loottal teli világába, lévén még februárban berobog a játék következő sztori DLC-je, ami ezúttal nem máshova vezet minket, mint egyenesen Coney Islandre.

Most ehhez kaptunk egy friss előzetest, ami felvázolja számunkra, hogy nagyjából miféle helyszínre is számíthatunk majd a későbbiekben. A szóban forgó újdonság egyébiránt két nagy főküldetést fog tartalmazni, illetve az első részből ismeretes Cleaners, avagy, hogy megkeserítsék az életünket.Annyit tudunk mindössze a kiegészítésről, hogy majd valamikor február vége felé robog be, viszont elég a szócséplésből, lessétek meg ti magatok is az említett kedvcsinálót, majd osszátok meg velünk mindenképp, hogy mégis hogy tetszettek a látottak.

