Code Vein: fantasztikus lett a Bandai Namco vámpíros játékának első trailere

A Bandai Namco csapata bemutatta az első mozgóképet is Code Vein címmel már napokkal ezelőtt leleplezett vámpíros akció-szerepjátékról, amely első blikkre nem kevés hasonlóságot vonultat fel a nagyszerű Dark Souls-sorozattal.

Persze mindez csak egy elnagyolt hasonlat, hiszen a Revenant fajról, egyfajta vámpírszerű mutánsokról szóló játékban bár a hangulat erősen hasonlít a jól ismert szériára, ellenben maga a koncepció, vagy az anime-hatású megközelítés már nem teljesen, ugyanakkor ugyanolyan, mint a From Software sokak által kedvelt művében.A legjobb az egészben, hogy az alábbi kedvcsináló jóvoltából már a gyakorlatban is megtekinthetjük mindezt, hiszen a látványos átvezetők mellett gameplay felvételek is megtekinthetők a látnivalón. A Code Vein valamikor jövőre érkezik, a fontosabb otthoni konzolokra.

