Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues címmel videojáték készül az ismert websorozat alapján

Alaposan beindult most a szekér a Cobra Kai kapcsán, mely egyszerű websorozatként kezdte életét, de a közelmúltban felkarolta a Netflix, ezzel párhuzamosan pedig most bejelentették a hozzá kapcsolódó videojátékot is.

A GameMill Entertainment gondozásában érkezik ugyanis PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is a Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues , melya sorban, részeként pedig összesen nyolc karaktert vehetünk majd irányításunk alá, akik mind egy szálig saját kombókkal, képességekkel és tulajdonságokkal várnak ránk, a történet szerint 34 évvel az 1984-es All Valley Karate Tournament után, ahol Daniel LaRusso és Johnny Lawrence, a két nagy rivális ott folytatja küzdelmét, ahol anno abbahagyták. Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues nagy hangsúlyt fektet majd a történetre, de nem maradtak ki belőle a szerepjátékos elemek sem, miközben az egészet egy alapos harcrendszer fog közre 28 küldetéssel Los Angeles legkülönfélébb helyszínein.

