Chris Avellone robotos játékát adja most ingyen az Epic Games Store

Chris Avellone-t talán már senkinek nem kell bemutatni, de ha mégis, akkor jó ha tudjátok, hogy számos alkotás kiváló történetét neki köszönhetjük, elég csak például a Star Wars: Knights of the Old Republic II-re vagy a Fallout: New Vegasra gondolni.

Az Into the Breach még egészen frissnek nevezhető a portfóliójában, hiszen mindössze két éve annak, hogy elkészült a robotos stratégia, amihez történetesen Avellone masszívan a nevét adta. Ahogyan azt korábban az Epic Games Store beígérte, most ezt a programot adják ingyen.Mi kell ahhoz, hogy bezsákolhassuk bérmentve, joggal jön a kérdés... nos, rutinos rókák előnyben: IDE KATTINTSATOK , majd szimplán a begyűjtést jelző gombra bökjetek rá, ezzel pedig már a könyvtáratokban lapul az Into the Breach.