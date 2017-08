A Deck Nine Games és a Square Enix egy újabb kedvcsinálót dobott össze a hamarosan induló Life is Strange: Before the Storm című háromrészes kalandjátékhoz, avagy a Life is Strange előzménytörténetéhez, amely közel 10 percen át prezentálja nekünk az alkotást.

A felvétel Chloe életének egy szegletét mutatja meg nekünk, amint a reggeli ébredés után megpróbál segíteni mostohaapjának az autószerelésben, közben pedig, ami mindennek nevezhető, csak éppen kiegyensúlyozottnak nem. Life is Strange: Before the Storm első epizódja várhatóan augusztus 31-én roboghat majd be közénk - az alábbi gameplay pillanatok is ebből származnak -, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!