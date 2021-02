Chizuru Kagurával is bunyózhatunk majd a The King of Fighters XV-ben

Sorban jelenti be a legendás visszatérőket az SNK csapata a The King of Fighters XV -hez, aminek részeként most kiderült, hogy Chizuru Kagura sem maradhat ki a sorból, hiszen a harcos amazon szintén bekerülhet az alkotásba.

Aki nem ismerné, a hölgy, mint egy sub-boss, illetve a KoF bajnokság fő szponzora, Kiyo Kusanagival és Iori Yagamival pedig tagja annak a klánnak, mely három rejtélyes ereklye őrzőjeként vonult be a franchise történetébe.Ha szeretnél megismerkedni vele mai formájában, az alábbi videón lehetőséged nyílik alaposabban is megismerni Kagura karakterét, megjelenési dátumot viszont továbbra se kérdezz, a The King of Fighters XV kapcsán ez még erősen kérdéses.

