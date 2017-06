Cherry MX Red kapcsolókkal érkezik a Corsair új billentyűzete

Az elmúlt pár évben gombaszámra növekedett a gamer perifériákkal is foglalkozó vállalatok száma, a piacon pedig hatalmas verseny alakult ki a játékosok kegyeiért, miközben több terméknél is szinte azonos felszereltségről beszélhetünk.

A billentyűzetek piacán például csak kevesen tudnak valóban egyedit alkotni, hiszen néhány márka kivételével, a komolyabb termékek esetében szinte mindenki a Cherry MX vagy a Kailh kapcsolók mellett teszi le a voksát. Nemrég a Corsair mutatta be legújabb fejlesztését, mely a K68 nevet viseli éskapott.Az egyszerű dizájn mellé "csak" vörös LED világítás jár, így ez a modell nem úszik majd az RGB skála színeiben. Az IP32-es minősítést is kiemelték, pedig ez csak inkább azt jelenti, hogy néhány csepp víztől nem lesz baja, de a medencéhez azért ne vigyük.Természetesen macro lehetőségek is vannak, programozhatóak a gombok és minden leütést megjegyez, majd pedig végrehajt a billentyűzet. A 90 eurós ár nem kevés, de a komolyabb Cherry MX-es mezőnyben bizony egyáltalán nem vészes.