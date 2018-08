A Bandai Namco egy friss trailerrel juttatta eszünkbe, hogy idén ősszel egy újabb anime adaptációját hozzák el közénk Black Clover: Quartet Knights címmel, mely egy zseniális csapat alapú JRPG-ként már korábban belopta magát a szívünkbe.

Most pedig még tovább fokozták ezt a hatást, lévén az alkotás aktuális kedvcsinálóján bemutatták a játék egyik hősét, név szerint Charmy-t, aki gyógyítóként hasznos tagja lesz majd a csapatunknak, de hogy mégis. Érdemes!Hogy ez hazánkban úgysem lesz kapható, pláne nem dobozos formában? Most nagyot tévedtél, a Play 24/7 kínálatából például már elő is rendelhető, megjelenését pedig szeptember 14-én várjuk!

