Celeste és Far Cry 2 a januári Games with Gold játékai közt

Idejekorán leleplezte a januári Games with Gold felhozatalt a Microsoft, ami annak fényében meglepő, hogy általában igyekeznek minél inkább a hónap végén árulkodni ennek kapcsán, kivéve, ha valami nagyon ütős aduász van a tarsolyukban.

Azt, hogy ezek közül mi számít aduásznak, mindenki döntse el maga, ugyanis van itt nekünk Xbox One-fronton az autóversenyek szerelmeseinek egy, illetve az a, ami idén elvitte a The Game Awards-on a legjobb indie játék díját.Az Xbox 360-as kínálat ezúttal egyot tartalmaz (ami egyébként pár éve már benne volt egyszer a Games with Goldban), illetve acsusszant még be, melyek távolról sem nevezhetőek rossz játékoknak, de azért örültünk volna, ha megörvendeztetnek minket egy komolyabb címmel, tekintve, hogy hónapok óta nem sikerült úgy igazán nagyot robbantiuk a redmondiaknak, bár már ez is haladás az eddigiekhez képest.

Nézd nagyban ezt a videót!