CD-s kiadást kap a Trials of Mana zenei anyaga

Nemcsak a játékot, hanem a teljes zenéket újragondolta a Square Enix csapata a Trials of Mana feldolgozása kapcsán, így megtudtuk, hogy a kérdéses friss zenei anyag áprilisban kézzel fogható formában, így elsőként CD-n is megjelenhet majd.

Az eredeti alkotó, Hiroki Kikuta felügyelete mellett újragondolt zenei anyagon olyan előadók képviselik magukat, mint Tsuyoshi Sekido, Koji Yamaoka, Sachiko Miyano vagy Ryo Yamazaki, és bár, viszont miután az alkotást elhozzák nyugatra is, vélhetően a CD sem mard meg a japánok kiváltságának.Ellenben a Trials of Mana feldolgozásához kapcsolódó 25. évfordulós komolyzenei koncert már igen, lévén egy ilyet is szerveztek május 10-re a Square Enix munkatársai a Tokyo Symphony Orchestra közbenjárásával, amit szintén szívesen vennénk, ha globálisan megturnéztatnának, még ha erre gyakorlatilag nulla most az esély.