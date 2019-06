Castlevania: Symphony of the Night és Inside a júliusi Games With Goldban

Az utóbbi hónapokban a Microsoft és a Sony szinte versenyez, hogy melyikőjük tudja alább adni ingyenes játékok tekintetében, és úgy fest, ez a rivalizálás júliusra is kitart, merthogy a PS Plusos címek után megérkezett a Games With Gold felhozatal is.

Kétségtelen, hogy akadnak kiváló alkotások az ajándékok között, ám ismételten rétegcímekkel tömték meg a kínálatot. Egyrészt itt van Xbox One fronton a Playdead zseniális sidescrollere, az, valamint a négyfős multiplayer móka, aMindeközben az Xbox 360-os kínálat tartalmaz egy, illetve egy-t - utóbbi ugyebár A Robinson család titka című Disney-mese adaptációja. Hogy a Games With Gold vagy a PS Plus a gyengébb ezúttal? Döntsétek el ti a kommentszekcióban!

