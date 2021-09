Castlevania: Harmony of Despair és Resident Evil Code: Veronica X az októberi Games With Goldban

A Microsoft a hónap végéhez közeledve megerősítette az októberi Games With Gold címeket, avagy azon ingyen játékokat, melyeket a Gold előfizetők fognak kapni - és természetesen ismét négy cím van a terítéken.

Ezek névszerint az Aaero, a Hover, a Castlevania: Harmony of Despair és a Resident Evil Code: Veronica X. Elnézve, hogy már nagyon régóta nem a tripla-A játékokról szól a Games With Gold, így semmi meglepő nincs egy ilyen kaliberű felhozatalban, főleg annak fényében, hogy egyébként így is szuper darabok járnak ingyen -A Hover egy futurisztikus, nyílt világú cím, melyben fiatal lázadókkal kell vagány trükköket veretnünk, míg az Aaero egy zenealapú versenyjáték. Ajánljuk!

