Bemutatkozott végre az Overcooked 2 utolsó letölthető tartalma, mely Carnival of Chaos címmel várhatóan már szeptember 12-én friss élményekkel kecsegtet a főzős videojátékok kedvelőinek.

A Team17 közleménye szerint a harmadik és egyben utolsó letölthető tartalom leginkább a veteránoknak szól majd, akik karneváli hangulatban próbálhatnak szerencsét a vendéglátás területén, méghozzá több új étel, friss helyszínek, hovatovább vadonatúj játékelemek társaságában.Amennyiben bővebben is megismerkednél az Overcooked 2 : Carnival of Chaos DLC-vel, nézd meg az alábbi kedvcsinálót. Megjelenik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is a fenti időpontban!

