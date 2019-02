Callum Coates is szerepet kapott a The Witcher-sorozatban

Azt már tudjuk egy ideje, hogy a Netflix által berendelt The Witcher-sorozat főszereplője Henry Cavill lesz, mellette azonban még rengeteg színész kiléte teljesen ismeretlen, azonban az már biztos, hogy Callum Coates csatlakozott a munkálatokhoz.





A hír a Redditen bukkant fel, ahol az egyik felhasználó egy olyan képet posztolt, mely állítólag a Morwenna Preston Management honlapjáról származik, és amin az olvasható, hogy Callum Coates is szerepet kapott a Netflix-féle The Witcher-sorozatban.Hogypontosan milyen szerepet kapott a The Witcher keretein belül, az egyelőre nem ismert még, és mivel fizimiskája sem ad túl sok segítséget ahhoz, hogy hasonlítani tudjuk valakihez, ezért egyelőre nem tehetünk mást, mint türelmesen várunk a konkrét részletekre.