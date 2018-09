Call of Duty: Black Ops 4: a battle royale béta idejére zárolják a képfrissítést PC-n

Szinte már megszoktuk, hogy konzolos játékok esetében meg kell elégednünk a 30FPS-es megjelenítéssel, míg PC-n eszük ágába sem jut zárolni a másodpercenkénti képkocka frissítés mennyiségét.

Ennek ellenére a Treyarch úgy döntött, hogy a Call of Duty: Black Ops 4 battle royale bétájának FPS-ét zárolják 90-re, ami annak fényében meglepő, hogy a hagyományos multiplayer tesztidőszak alatt nem volt visszafogva ez a szám,Arról még nem érkezett információ, hogy ez a végleges megjelenésre is érvényes lesz-e, bár azt is érdemes figyelembe venni, hogy a battle royale egy meglehetősen új terep a srácok számára, talán még ők is csak tapogatóznak a sötétben, hogy hol vannak ennek a technikai határai.