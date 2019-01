Call of Duty: Black Ops 4 - egy hétig bárki kipróbálhatja a Blackoutot

Jó ideje kacsintgatsz már a Call of Duty: Black Ops 4 Blackout módjával, de nem tudtad rászánni magad eddig, hogy megvedd a játékot? Akkor remek hírünk van, ugyanis egy hétig most teljesen bérmentve nyúzhatod az alkotás battle royale részlegét.

A Treyarch és az Activision bejelentette, hogy, természetesen a Zombies-t és a hagyományos multiplayert nem lehet majd játszani eme időszak alatt.Ezenfelül megérkezett egy frissítés is, ami konzolon kicsit átalakítja a lootolási szisztémát, ennek értelmében már nem kell egy szabadon mozgó kurzorral szenvednünk, illetve a PS4-eseknél a zombi módba már bekerült a Gauntlets nevezetű kihívás, ráadásul új elixírekkel is találkozhatunk most már. PC-re és Xbox One-ra ezek a későbbiekben jönnek.