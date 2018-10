Call of Duty: Black Ops 4 - bemutatkozott a visszatérő Summit és az új Morocco pálya

A Treyarch a Twitteren keresztül két csatateret is prezentált a Call of Duty: Black Ops 4 kapcsán, melyek között egy vadonatúj helyszínt és egy visszatérő darabot is találhatnak a rajongók.

Welcome to Morocco, coming to #BlackOps4 Multiplayer on October 12. pic.twitter.com/cxD19cSN4f — Treyarch Studios (@Treyarch) 2018. október 1.



The snowy research facility of Summit from Black Ops 1 has never looked so good. pic.twitter.com/ExvbC5Jijp — Treyarch Studios (@Treyarch) 2018. október 2.



A nagy visszatérő a Call of Duty: Black Ops mellékszál első epizódjából ismert Summit lesz, mely egy havas és komor helyszínként a jól ismert kutatóközpontba repít el minket, ami még soha nem nézett ki olyan jól, mint most.Az újonc ezzel szemben a Morocco név alatt kerül be a játékba, melycsatlakozik a felhozatalhoz, és bár biztos, hogy nem lesz egy közönségkedvenc pálya, hovatovább láttunk is már párszor ilyet, ellenben ha ebbe a lucskos őszbe egy kis nyarat akarunk hozni, akkor elengedhetetlenek az efféle helyszínek. Call of Duty: Black Ops 4 várhatóan október 12-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.