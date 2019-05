Bugnak hittek több klasszikus elemet a World of Warcraft Classic új játékosai

Közel 15 év telt el azóta, hogy az első World of Warcraft megjelent, így a Blizzard népszerű MMORPG-jének eredeti változatával sok mai játékos nem is játszott, mert akkoriban még nem is élt, vagy csak pár éves volt.

Ez pedig most a World of Warcraft Classic kapcsán szült néhány érdekes helyzetet, lévén az alkotáshoz elindultak az első zárt béták, a Blizzard pedig rengeteg olyan jelentést kapott az újabb játékosoktól, aminek részekéntA lista olyan gazdag volt, hogy a Blizzard egy külön blogbejegyzést szentelt a dolognak, ami nem meglepő, hiszen rengetegen még azt is hibaként jelezték, hogy néhány megijesztett NPC gyorsabban fut a keleténél, ami nem bug, hanem így volt kitalálva az eredetiben.