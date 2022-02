Buborékfejű nővér és Piramisfej Silent Hill 2 figurák a láthatáron

Bár új játékkal nem igazán akar bővülni a Silent Hill-sorozat, azonban a Good Smile Company bejelentette, hogy a jogtulajdonosok engedélyével rövidesen két gyűjthető figurát is piacra dobnak a Silent Hill 2 alapján.

Ők a Buble Head Nurse és a Pyramid Head lesznek, akik a Pop Up Parade termékcsalád részeként érkeznek, amelynek a különlegessége, hogy megfizethető áron kínálnak kiváló minőséget, ezáltal minden figura egységesen 40 dollárba kerül, így az ólomcsővel hadonászó buborékfejű nővér és a késes piramisfej is ezt az árkategóriát kívánja képviselni.Sajnos a két figura végleges változatát még nem láthattuk, ellenben a festett prototípusok már bemutatásra kerültek, ezeket az alábbiakban magatok is szemügyre vehetitek már. Mit szóltok hozzá?