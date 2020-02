Brutálisan szétkapják a Metacriticen a Warcraft 3: Reforgedot

Nem elég, hogy a felhasználók iszonyatosan csalódottak a Warcraft 3: Reforged ot látván (legalábbis a végeredményt), viszont ezek az emberek minden haragjukat a Metacritic-re zúdították, ahol porba tiporták a Blizzard alkotását.





A hír írásának pillanatában közel 18 ezer felhasználói szavazat alapján 0,5 (!!!) ponton áll jelenleg az újrahúzott szoftver, amivel. Brutális blamáról van szó, amit a Blizzard egészen biztosan nem tesz zsebre.A legfőbb kritika azon szegmenseket éri, hogy nem tartották be a fejlesztők az ígéreteiket, rengeteg funkció hiányzik, amik az alapjátékban benne voltak, valamint sokan arra is panaszkodnak, hogy még az eredeti élményt is megcsorbította ezzel a Blizzard. Borzasztó állapotokról szól a fáma, amit a rajongók nem voltak hajlandóak megemészteni, és lehet, hogy a tűzoltáshoz is késő már.