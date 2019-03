Brutálisan sokan pörgetik a Sekiro: Shadows Die Twice-t PC-n

A napokban lehetünk szemtanúi a Sekiro: Shadows Die Twice diadalmenetének kezdetének, hiszen kezdődött az egész a kiváló értékelésekkel a kritikusok által, most pedig maga a közösség is kitesz magáért.





Konkrétan idén még egy játék sem ért el akkora egyidejű játékosszámot a premierét követően, mint a FromSoftware alkotása, lévén. Persze ez várható volt, miután kevesebb mint 24 óra alatt több mint 100 ezer példány talált gazdára PC-n.Ezzel a csúccsal maga mögé utasította a Sekiro: Shadows Die Twice a Devil May Cry 5-öt is, melynek csúcsa 89 ezer játékos volt , sőt még apró adalék, hogy Japánban a szóban forgó mű produkálta a harmadik legjobb Steames startot.