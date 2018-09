Brutálisan látványos a Death Stranding friss kedvcsinálója

Ahogyan az várható volt, Hideo Kojima és a Kojima Productions publikált egy kedvcsinálót a TGS 2018-on a Death Stranding hez, ezáltal két új karakterről is lerántották a leplet, viszont okosabbak továbbra sem lettünk annak kapcsán, hogy mégis mi lesz ez a játék.

Az egyik új szereplő nevét még homály fedi, azonban annyit tudunk róla, hogy Tommie Earl Jenkins fogja játszani, japán szinkronhangja pedig ugyanaz az Akio Otsuka, aki anno Solid Snake-et is megszólaltatta. Ő fogja Sam főnökét játszani, Kojimáék elmondása alapján a későbbiekben megtudjuk, miért visel maszkot.A második új arcra egész egyszerűen "az aranymaszkos ember"-ként hivatkoznak - ő hozzá kapcsolódik az aktuális trailer is -, őt pedig nem más játssza, mint a mindig zseniális Troy Baker, Kojima állítása alapján pedig fontos az ő esetében, hogy az aranymaszk alatt egy másik álarcot is visel.Befutott egy csomó kép is a játékhoz Yoji Shinkawa jóvoltából, melyben az eddig ismert szereplőket leshetjük meg, illetve fontos adalék, hogy a rendező úr elhintette, hogy

