Brutálisan hangulatos a Devil May Cry 5 utolsó előzetese

Hosszú-hosszú idő után, egészen konkrétan több mint 10 év után visszatérnek a Devil May Cry ikonikus főhősei, a végtelenségig laza Dante és Nero, akik társulnak V-vel, hogy hárman együtt küzdjenek meg az ügyeletes gonosszal.

Kétségtelen, hogy idén az egyik legvárományosabb premierről beszélhetünk, viszont nem kell túl sokat várnunk már, hogy megtapasztaljuk Hideaki Itsunóék munkáját, lévén március 8-án berobog az alkotás, azaz jövő hét pénteken nekivághatunk a nagy kalandnak.Ehhez hivatott most meghozni a kedvét mindenkinek a Devil May Cry 5 legutolsó előzetese, ami korábban még nem látott képsorokat is tartalmaz, és mi tagadás,, pedig a reboottal is elég magasra tették a lécet, bár ezzel sokan vitatkoznának.

Nézd nagyban ezt a videót!