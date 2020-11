Brutális trailert kapott Mileena a Mortal Kombat 11-ből

Régóta könyörögtek már a felhasználók, hogy hozza vissza a NetherRealm Mileenát a Mortal Kombat 11 -be, és most végre meghallgatásra találnak az imák, hiszen a november 17-én érkező Kombat Pack berkein belül ő is berobog.

Mindehhez most kaptunk egy határozottan hangulatos trailert, amiből nemcsak azt tudjuk meg, hogy milyen módon fog megütközni a harcosnő az ellenlábasaival, hanem azt is, hogy a személyisége semmit nem változott, ergo a régi motorosoknak nagyon is kedvezni fog ismét a karakter.Természetesen minden platformra megjelenik a Kombat Pack 2, úgyhogy nem kell aggódni, hogy netán kimaradnánk a mókából, valamint nem mellesleg egy igencsak vaskos előzetesről beszélünk, lévén közel két és fél perces hosszal bír.

Nézd nagyban ezt a videót!