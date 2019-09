Brutális számokat produkál már most a Gears 5

Gears 5 kapcsán a Microsoft egy sor friss statisztikával rukkolt elő, mint például, hogy az Xbox 360-as Halo 4 óta nem örvendett egyik saját bejáratú címük sem akkor sikernek, mint most a The Coalition újdonsága.

Több mint 3 millió játékost vonzott be a hétvégén az alkotás, ami a duplája annak, mint amennyit a Gears of War 4 elmondhatott magáról anno. Ezenfelül megtriplázta a negyedik felvonás PC-s játékosbázisának számát is, sőt mi több, soha nem volt annyira jó debütálása egy Microsoft-játéknak Steamen, mint most a Gears 5 -nek.Utóbbi annyira nem meglepő, miután a Microsoft előszeretettel kerüli el a first-party játékaival a Valve platformját, illetve hozzá kell tenni, hogy az Xbox Game Pass nagyban hozzásegített ezekhez a számokhoz, merthogy azonnal az előfizetés részét képezte a szoftver. Végül, de nem utolsó sorban,