Brutális mennyiségű extra tartalom került a Gears of War 4-be

Gears of War 4 rajongói a The Coalition bejelentései szerint már tölthetik is maguknak a játék legújabb frissítését, de még a héten egy másik is várható, amelyek részeként többek között 280 vadonatúj gyűjthető kártya, valamint a Blood Drive és a Clocktower pályák felújított változatai kaptak helyet - néhány további extra mellett.

A csomagban megtalálható még, mint amilyen Armored Anya és Armored Sam a Gears of War 3-ból, de mindezen felül 260 új fegyver skin és más extrák, sőt meglepetések is várhatók a frissítéstől.Ha mindezt kevesellnénk, a Season Pass tulajdonosai számára még a hét második felében, pontosan, amely 20 Gear Pack mellett 60 random kártyával, a második szezonhoz kapcsolódó karakterekkel, valamint további fegyver skinekkel egészül ki.Az extrák kapcsán kiemelendő az első körben szintén csak a Season Pass-tulajdonosok által begyűjthető két új, illetve visszatérő pálya is, amelyeket az alábbiakban már mozgás közben is megtekinthettek.

