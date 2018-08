Rögtön jól indul a hétfő reggel, ha velünk van Lara Croft, márpedig itt van, hiszen egy újabb kedvcsinálón mutatta meg magát a Shadow of the Tomb Raider , mely hősnőnk brutalitására helyezte a hangsúlyt.

Lara ugyanis bizonyos szemszögből ismét megharcol majd a túlélésért, ellenfeleivel pedig nem bánik kesztyűs kézzel, olyannyira nem, hogy ha szükség lesz rá, akkor brutális kivégzéseket mutat be a képernyőn, egyik specialitása pedig a rejtekhelyről való gyors előugrás lesz. Shadow of the Tomb Raider tehát egy igazán sokrétű alkotásnak ígérkezik, melynek megjelenését szeptember 14-én várhatjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!