Brutális kedvezményekkel PS4 konzolok, játékok és kiegészítők - itt a Days of Play akció!

A mostanra már hagyománnyá vált Days of Play akció idén is be lett indítva a Sony PlayStation által, melyben - ahogyan azt megszokhattátok - kiemelt partnerünk, a Play 24/7 is részt vesz.

Sőt, konkrétan olyan árakkal indult útjának a Play 24/7 akciós kínálata , amik egyenesen verhetetlenek, ígyAmennyiben PS4 Slim vásárlásában gondolkozol, akkor remek hírünk van, lévén egy 500 GB-os modellt mindössze 86.900 forintért tudsz bezsákolni! Hozzá egy PS Plus tagság is kéne? Szintén brutálisan jó áron csaphatsz le rá, 5.250 forintért már be is ruházhatsz egy előfizetésre! Kontroller esetében is kiváló a kedvezmény, hiszen most csak 11.557 forintba kerül egy DualShock 4 vezérlő Persze amennyiben te szeretnél egy jó kis pakkra beruházni, akkor a PlayStation 4 Slim 1TB HITS bundle neked lett kitalálva. Kapaszkodj meg, mert, ami tartalmaz egy PS4 Slimet, hozzá egy kontrollert, valamint három zseniális játékot, a The Last of Us Remasteredöt, az Uncharted 4: A Thief's Endet, valamint a Ratchet & Clanket!A virtuális valóság rajongói sem maradnak ki, ugyanis elképesztően jó engedmény mellett lehet a kosárba tenni egy PlayStation VR csomagot , ami a kamera és a headset mellett még egy VR Worlds példányt is tartalmaz.Emellett olyan, mint a tavalyi, masszív sikerként elkönyvelhető Spider-Man (8.268 forint), az Év Játéka díj nyertese, a God of War (8.268 forint), illetve még akár a nemrég megjelent Days Gone is hihetetlenül jó áron szerezhető be. Nem elég? A Horizon Zero Dawn és a Detroit: Become Human árcédulája is alaposan meg lett vágva, ergo most 5.779 forintért már a tiéd lehet mindkét cím!Végül, de nem utolsó sorban, a nosztalgiára vágyók sem maradnak ki a mókából, tekintve, hogy a PlayStation Classic most csupán, ami meg egyenesen kihagyhatatlan ajánlat.Ne habozz, böngészd át a felhozatalt, és zsákold be azokat a termékeket szédületes áron, amikkel már régóta szemezel! Az akciós kínálathoz KATT IDE