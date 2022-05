Brutális gamer laptopokkal és monitorokkal támad az Acer

Az Acer bemutatta a 2022-es évre tervezett új gamer laptopok újabb körét - ezúttal az egyedibb belépőkre koncentrál, miután néhány hónapja már túl van az éves frissítések többségén.





A 15,6 hüvelykesa SpatialLabs kezelését kapja, szemüveg nélküli, sztereoszkópikus 3D tartalmakat támogató kijelzővel, amely "több mint 50 népszerű játékot tartalmaz a bevezetéskor", és vállalja, hogy a jövőben új játékok támogatását is hozzáadja.A Helios 300 beépített kamerájának leírása vadító. Az Acer azt mondja, hogy a 15,6 hüvelykes 4K panel "egy folyadékkristályos lencse optikailag ráerősített lencsével rendelkezik". Ennek köszönhetően a kijelző képes váltani a 2D és 3D módok között.Az Acer egyéb remek játék laptop hírei közé tartozik a(PT314-52 modell) frissítése. A bejelentés egyik szelete, hogy a 2022-re tervezett 14 hüvelykes modellje támogatást kap a 12. generációs Intel processzorokhoz, a legújabb Nvidia RTX GPU-khoz (bár azt nem árulta el, hogy melyiket kapja), és lehetőség van 16:10 képarányú OLED panelre is.Ez a modell 2022 júliusában jelenik meg 1499 eurós (kb. 575 ezer forintos) kezdőáron. Az Acer bemutatja a Triton 300 SE 16 hüvelykes változatát is (PT316-51s modell), amely akár 240 Hz-es WQXGA kijelzővel is konfigurálható. Ez augusztusban debütál 1599 euróért (kb. 613 ezer forintért).Az Acer az év elején debütált a csúcskategóriás Predator X32 FP és Predator X32 játékmonitorokkal. Most a vállalat bemutatott egy kisebb, 27 hüvelykes változatotnéven, amely szintén lefarag néhány specifikációból. 849 euró lesz, ami kb. 325 ezer forintot jelöl!Az27 hüvelykes IPS LCD panellel rendelkezik, UHD (3840 x 2160) felbontással, 160 Hz-es frissítési frekvenciával, AMD Freesync Premium támogatással, 0,5 ms pixel válaszidővel (szürke-szürke) és 1-nél alacsonyabb delta E értékekkel, így ideális játékhoz és tartalomkészítéshez.A monitor VESA DisplayHDR 600 és TÜV Rheinland Eyesafe tanúsítvánnyal rendelkezik. A Predator XB273K LV a harmadik negyedévben lesz elérhető Európában 949 eurótól (kb. 364 ezer forint).A 27 hüvelykesgamer monitor WQHD (2560 x 1440) felbontással, 170 Hz-es frissítési gyakorisággal (túlhúzott), 1 ms-os válaszidővel és alacsony tükröződésű panellel rendelkezik, amely jobb olvashatóságot biztosít. VESA DisplayHDR 400 tanúsítvánnyal rendelkezik. Az ára 399 euró (kb. 153 ezer forint) lesz!