Brutális felhozatallal készült a Sony a februári PS Plus-ra

Előhozakodott a Sony a PlayStation Plus februári termésével, és bizony hosszú-hosszú hónapok gyenge választéka után sikerült olyan játékokat egy pakkba állítaniuk, amiért már megérheti az a bizonyos előfizetés.

A PS4-tulajok egyrészt kapnak egy For Honor t, ami folyamatosan kapja az újabb frissítéseket, de még egy Hitman: The Complete First Seasont is sikerült mellészuszakolniuk a Sony-soknak, és ez még csak a jéghegy csúcsa, lévén a PlayStation 3-as csomagba bekerült a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots!Mutatjuk a teljes listát:GunhouseHitman: The Complete First SeasonRogue AcesDivekickMetal Gear Solid 4: Guns of the PatriotsDivekickGunhouseRogue Aces

