Brutális felhozatallal készül a Square Enix a gamescomra

A Square Enix szekere régóta ment ennyire jól, hiszen több olyan nagyágyú folytatása is formálódik a srácok kezei között, melyek már külön-külön is hívogatóak, ezek viszont együttesen maga a kánaán.

A csapat ugyanis bejelentette az idei gamescomra a felhozatalát, melyre akapásból két játszható demóval érkezik, természetesen ais tiszteletét teszi, arról meg már nem is beszélve, hogy akipróbálható verzióval képviselteti magát.Lesz továbbá, feszültséglevezetésnek nyugodtan miszlikbe rombolhatjuk a játékteret a, illetve ais kiemelt szerepet fog kapni a Square Enix standjainál, no meg persze végül de nem utolsósorban a Final Fantasy alapján készült társasjáték is itt mutatja meg magát először.