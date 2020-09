A Crysis kapcsán kár tévképzetekbe ringatnunk magunkat, első sorban mindig is arról volt ismert az szoftver, hogy anno az első felvonás mennyire brutális gépigénnyel bírt, az érkező remaster pedig valami hasonlót próbál megidézni.

A Can it Run Crysis? funkcióról már írtunk korábban, ugyanis ez az a grafikai beállítás, ami a legjobban kimaxolja a különféle csúszkákat, ezáltal elképesztő látvány tárulhat elénk végeredményben. Az aktuális előzetes ezt hivatott elénk tárni., amin bőségesen szemügyre vehetjük, hogy mit is tud valójában a játék, ezáltal pedig megbizonyosodhatunk róla, hogy a Crytek most sem aprózta el a látványvilágot. Nézzétek csak:

