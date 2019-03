Brutál kemény lett a Sekiro: Shadows Die Twice legutolsó előzetese

Már nagyon régóta pörög a Sekiro: Shadows Die Twice marketinghadjárata, amely ugyebár annak a FromSoftware-nek a következő alkotása, akiknek a Dark Souls-játékokat is köszönhetjük.

Most viszont az egész hype-vonatot megkoronázták egy pofás kis launch trailerrel, amelyben természetesen nem kevés új jelenetet is szemügyre vehetünk, de vélhetőleg, aki már a kezdetek óta várja a címet, az el fogja majd kerülni az utolsó előzetest, tekintve, hogy azértPersze az előzetesben azért elárulják, de hadd jegyezzük meg mi is, hogy a Sekiro: Shadows Die Twice megjelenését március 22-ére várjuk, amikor is berobog a játék PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra.

