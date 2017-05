Brian Blessed, a legendás színész is szerepet kapott a Kingdom Come: Deliverance-ban

A Warhorse Studios munkatársai bejelentették, hogy nem kisebb nevet sikerült felkérniük Kingdom Come: Deliverance című középkori szerepjátékuk egyik központi szereplőjének szinkronhangjára, mint a legendás Brian Blessed.

A kérdéses színész - aki az alábbi videón bemutatja, hogy milyen nagyszerű operaénekes is -, egy őrült tudós, aki elképesztő találmányokkal dobta fel a 15. század háborúit.Brian tehetségéről és játékban betöltött szerepéről egyébiránt a fejlesztők egy videót is összedobtak, így ha kíváncsi vagy a színészre, vagy magára az alkotásra - mely még idén megjelenik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is -, csak nézd meg az alábbi videót.

