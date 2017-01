Brazíliában már a GTA 6 is megjelent

Habár azt eddig is tudtuk, hogy van némi időeltolódás Brazília és hazánk között, de ami most történt, az egyszerűen hihetetlennek tekinthető, hiszen akár hiszitek, akár nem, de a dél-amerikai országban a napokban már megjelent a GTA 6.





Ez nem vicc és nem is ámítás, ellenben egy kicsit csalás, legalábbis úgy véljük, hiszen az még nem derült ki, hogy mi van a PlayStation 2-re (!) megjelent GTA 6 lemezén, de, amit Indonéziában már legalább ötször eladtak újra feketén a rajongóknak.Érdekesség, hogy az alábbi kép alapján az sem egészen tiszta, hogy most mégis miként kell hívnunk a játékot, hiszen ha kiolvassuk a logót, akkor a Grand Theft Auto V Six 6-ot kapjuk, ami minden csak nem értelmes, az pedig aztán már pláne magas, hogy. Inkább mutatjuk a képet!