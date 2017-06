Bővíthető Ryzen-es All in One-t mutatott be a Dell

Az AMD már jó ideje piacra dobta a Ryzen szériáját, ám akkor még leginkább a felsőbb szegmensbe szánt asztali gépeket célozták meg, amit a középkategória meghódítása követett, most pedig a többi terület jön.

A mobil gépekbe szánt Ryzen megoldások egyértelműen prioritást élveznek, hiszen rengeteg laptopról vagy éppen All in One gépről beszélünk, melyek piaca szépen fejlődött az elmúlt években. Nemrég a Dell leplezte le legújabb felsőkategóriás All in One megoldását, mely bizony Ryzen 5-ös és Ryzen 7-es megoldásokkal büszkélkedhet.A Dell Inspiron 27 700 alapmodellje 1000 dollárba kerül és a 27 hüvelykes Full HD kijelző alatt 4GB RAM, egy Ryzen 5 1400-as processzor és egy Radeon RX 560 dolgozik. A 8GB RAM, Ryzen 7 1700-as processzor és RX 580-as VGA hármasa 1300 dollárért már jobb vételnek tűnik, 200 dolláros felárért pedig már egy 4K-s panelt kapunk.A két erősebb konfiguráció teljes VR támogatást kapott, ami pedig talán ennél is érdekesebb az a. Mindössze két csavar kell ahhoz, hogy elérjük a tárhelyet és még három ahhoz, hogy az alaplapig jussunk, melyen bizony még a processzort is cserélni lehet, hiszen egy normál AM4-es AMD alaplap van a gépben, így pár év múlva akár Ryzen 5-ről Ryzen 7-re vagy még újabb generációra is válthatunk .