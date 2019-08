Mivel a mai nappal már bezsákolható bárki által a Blair Witch , ennek értelmében berobogtak az első külföldi pontszámok, amik egy teljesen korrekt szoftvert sejtetnek így elöljáróban.

Persze nem egy tökéletes horrorjátékról szól a fáma, viszont bőven nevezhetőek az alant listázott értékelések, így aki eddig esetleg kétkedett, az most örülhet, nem szúrták el a szoftvert.Vandal - 7Attack of the Fanboy - 4/5Windows Central - 4/5Xbox Achievements - 75/100Hobby Consolas - 70/100GamesRadar - 3/5Jeuxvideo - 15/20