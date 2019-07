Bővebb bemutatást kapott a Doom Eternal Battlemode-ja, orbitális zúzásra lehet számítani

Elindult a QuakeCon 2019, aminek keretében máris mutogatták egy kicsit bővebben a Battlemode névre hallgató újdonságot, amiben egy Slayer száll szembe két olyan játékossal, akik démonok bőrébe bújhatnak.

Öt játszható démon közül lesz lehetőség választani, ők a Revenant, Pain Elemental, Mancubus, Arch-vile, és a Marauder névre hallgatnak, és értelemszerűen mindannyian egyedi képességekkel bírnak majd: lesz, aki csapdákat tud lehelyezni, van, aki képes megidézni különféle teremtményeket, satöbbi. Érdemes hozzátenni, hogy a megjelenés után további ingyenes démonok kerülnek majd a játékba.Sőt mi több, a démonoknak lesz egy szép lassan töltödő képessége, amivel meg tudják gátolni a Slayert abban, hogy felszedje a glory-killek, a láncfűrészezések és egyéb finomságok nyomán származó jutalmakat. Mindezek mellett a Slayernek is meglesz a maga arzenálja, konkrétan bármilyen flintát igénybe tud venni, hovatovább még két portál is rendelkezésére áll, amivel ide-oda tud cikázni a pályán, mint a Pac-Manben.Ha a Slayer kivégezte az egyik démont, elindul egy húsz másodperces számláló; ha sikerül ez idő alatt a másikkal is végezni, akkor a Slayer nyeri a kört, ellenkező esetben fél életerővel feltámadnak. Sőt,Az alábbi videó 54. percétől indul a Battlemode prezentációja.

