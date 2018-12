Botrányosan rajtolt az Atlas című kalózos játék

Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk be őszintén, hogy az ARK: Survival Evolved készítőinek (vagyis az ő testvércégük) új játékáról, az Atlas -ról pontosan tudtuk, hogy milyen starttal fog büszkélkedni: rengeteg lag, instabil szerverek, hibák tömkelege.

Persze ez nem akkora botrány, mint mondjuk egy Fallout 76, lévén itt early access állapotban van még a szoftver, viszont a Steames értékelések 74 százaléka jelenleg a negatív tartományban íródott.Az említett technikai problémákon kívül a játék egyes aspektusait is bőszen kritizálják, mint például a roppant körülményes éhségrendszert, mely esetében megfelelő elosztásban kell karakterünk szervezetébe A-, B-, C- és D-vitamint juttatnunk.A HUD-ot is többen kiemelik, mint probléma, sokan egyenesen játszhatatlannak kiáltják ki az Atlas -t, ami még alacsonyra vett grafika mellett is hajlamos izomból akadni sokaknál., ráadásul a fejlesztők már dolgoznak is az első patch-eken, tehát bőven meglehet, hogy a jövőben valami érdekes is kisül belőle.