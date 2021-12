Botrányos állapotok között készült a Halo Infinite

A tegnapi nap során végre valahára elrajtolt a Halo Infinite kampánya, és teljes multiplayere is, azonban ahogy az sejthető volt a tavalyi bemutatkozás után, valami a játék fejlesztése körül nem volt rendben, és erre derítettek most fényt.

A jól ismert újságíró Jason Schreier, a Bloombergnek készített interjújában Joseph Statennel, a Halo Infinite jelenlegi vezetőfejlesztőjével beszélgetett, arról hogy milyen állapotok uralkodtak a fejlesztés során. Az eredeti három Halo játék írójának elmondása alapján a fejlesztés retteneten nehézkesen ment.A 343 Industries által használt fejlesztői eszköztárat, a Fabert állítólag borzasztóan nehezen lehetett alkalmazni, sőt a lecserélésén is gondolkoztak. Részben emiatt pedig még 2019-ben. Emiatt az ambíciók is igencsak lezuhantak, eredetileg ugyanis egy Breath of the Wild kaliberű nyiltvilágban gondolkodtak, azonban emiatt jócskán csökkenteni kellett a játék ezen tartalmi részét.Valamint az sem segített, hogy teljes állásban dolgozó fejlesztő csak nagyon kevés dolgozott ez idő alatt, a legtöbb alkalmazottat ugyanis csak másfél évre vették fel, emiatt a fejlesztés közben folyamatosan tüntek el a kiváló szakemberek, ami a kreatív folyamatokat is jelentősen beárnyékolta. Ezek után nem is csoda, hogy a belső Xbox-os csapatok közül többen is rááltak a Halo Infinite -re, ilyen volt többek között a The Coalition is.