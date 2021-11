Bőségesen jön majd a kontent a Rainbow Six Extractionhöz a premier után

Még csak most hallottunk a Tom Clancy's Rainbow Six Extraction január 20-ai megjelenési dátumáról és a cross-play Buddy Pass kipróbálási rendszeréről, de máris újabb információkat ad a Ubisoft a játékról.

A francia kiadó ezúttal azt jelentette be, hogy a prgram egy folyamatosan fejlődő endgame szekcióval fog megjelenni, és az eddig részletezett, megjelenés utáni tartalmak is teljesen ingyenesek lesznek.A cég által egy új sajtóközleményben részletezett első kihívás a limitált idejű, játékmenetet megváltoztató Crisis Events körül forog, amelyek vagy egy új operátort vezetnek be, amellyel az idegen fenyegetésekre lövöldözhetünk, vagy egy új Protean ellenséggel ismertetnek meg.Az első esemény,. Ha ezekből az összecsapásokból te kerülsz ki győztesen, exkluzív REACT Tech-et, új kozmetikumokat és új történeteket szerezhetsz.Ha ez nem hangzik elégnek, akkor heti feladatok is bekerülnek a játékba. Ezek a heti kihívások próbára teszik a játékosok képességeit, különböző módosítók engedélyezésével, amelyek a meglévő tartalmakat egy újabb, keményebb fényben tüntetik fel.Végül pedig ott van a Maelstrom Protocol. Ez a végjáték mód a megjelenéskor lesz elérhető, és egy izgalmas heti kihívási módot kínál, többszintű rangsorolással.

Nézd nagyban ezt a videót!