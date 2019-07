Bőségesen jön friss tartalom a Battalion 1944-hez

Pár hónapja elhagyta az early access állapotot a Battalion 1944 , azóta pedig mind az eladások, mind a játékosszám alaposan fellendült, ennek fényében pedig a Bulkhead Interactive srácai igyekeznek újabb tartalmakkal előállni.

Körülbelül nyolchetente kapunk friss kontentet a játékhoz, és mindent teljesen ingyen kínálnak, így lesz okunk örömködésre. Lesznek új árkád és esemény játékmódok, egy vadonatúj BattleRank szezon is kilátásban van (új skinekkel, természetesen), nem maradunk friss FACEIT szezon nélkül sem, illetve új War Chestek is érkeznek.Pályákat szépen lassan újradolgozzák a fejlesztők,, valamint megannyi meglepetésre is számíthatunk idővel. Ami viszont még izgalmasabb, hogy 2020 elejére egy óriási frissítést szellőztettek meg , amit kíváncsian várunk!