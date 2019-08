Bőséges tartalommal érkezik az ARK: Survival Evolved kiegészítője, a Genesis

A Studio Wildcard bejelentette, hogy az ARK: Survival Evolved következő fejezeteként az Ark: Genesis fog szolgálni, ami további tartalmakkal egészíti ki a dínós őrületet, ráadásul nem is kevéssel.

Két nagy kiegészítő pakkal fogja kibővíteni a játékot a Genesis, amik új tájtípusokkal, és küldetés alapú játékmechanikákkal tölti fel a szoftvert, sőt mi több, még új lények megszelídítésére is lehetőségünk lesz, például szigetméretű teknősöket.Ezenfelül alakváltó lények is fel fognak tűnni, valamint tűzlabdát okádó sárkányok is, ergo rengeteg minden tennivalónk lesz a Genesis keretein belül. A Genesises Season Pass 35 dollárért megy majd, az első része pedig decemberben jelenik meg még idén, majd a következő felvonása 2020. telén.

