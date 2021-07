Borzasztóan jó értékeléseket kap külföldről a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Még 2011 novemberében debütált a sima Nintendo Wii konzolon a The Legend of Zelda: Skyward Sword, most azonban a stúdió úgy döntött, hogy elhozza modern köntösben a Switch-re a felújított változatát a játéknak.

Hivatalosan július 16-án debütál a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD , ellenben a külföldi kollégák már letesztelték a játékot, is ki is adhatták az embargó lejártával az első pontszámokat. Ahogyan az várható volt, bőven a felső kategóriát képviseli a cím értékelések tekintetében, de nézzétek meg ti magatok is, hogyan teljesített:VGC - 5/5Multiplayer.it (Italian) - 9Spazio Games (Italian) - 9Nintendo Life - 9Nintendo World Report - 8.5Game Informer - 8Destructoid - 8GamesRadar - 4/5TheGamer - 4/5Vooks - 4/5Digitlly Downloaded - 4/5Guardian - 4/5Hobby Consolas (Spanish) - 94/100Vandal (Spanish) - 8.5WellPlayed - 8.5Press Start Australia - 8Stevivor - 8TheSixthAxis - 8Wccftech - 8COGconnected - 80/100Screen Rant - 4/5Meristation - 7.5CGM Online - 7.5GameSpot - 7