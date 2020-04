Borítékolható, hogy jön a Definitive Edition a Mafia 2 és Mafia 3-ból

A koreai és tajvani korhatár-besoroló bizottság listázta a Mafia 2: Definitive Editiont és a Mafia 3: Definitive Editiont, ami tulajdonképpen egy konkrét megerősítése annak, hogy jönnek az új verziók.

Nagy valószínűséggel PC-re és konzolokra (vélhetően még Switch-re is) jön majd a páros, lényegében pedig most már tényleg, lévén az ilyen korhatár-besorolós mulatságok vége mindig az, hogy igaznak bizonyulnak a hírek.Egyelőre még nem tudni, hogy remasterelni is fogják-e a kérdéses kettőst, vagy csak szimplán egybecsomagolják néhány extrával a játékokat, esetlegesen megelégednek egy FPS-turbózással, de ez még a jövő zenéje. A besorolást a Gematsu szúrta ki első körben.