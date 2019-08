Bombasztikus launch trailert kapott a No Man's Sky Beyond frissítése

Nem hittük volna, hogy a No Man's Sky még tud meglepetéseket okozni, miután kellőképpen megváltotta magát a játék az elmúlt években, ennek ellenére a Hello Games megint dob az egészre egy lapáttal.

A Beyond update ugyanis itt van a kapuban, ami teljesen ingyen szállít egy rakat új tartalmat, többek között VR-támogatást, kibővített többjátékos lehetőségeket, és sok mást. A szóban forgó kiegészítő most megkapta a maga launch trailerét, és bizonyA játék eddigi legnagyobb frissítéseként jellemzett Beyond update augusztus 14-én teszi tiszteletét, úgyhogy már tényleg nem kell sokat várnunk, míg mi magunk is átélhetjük a gyakorlatban ezeket a lélegzetelállító képsorokat:

