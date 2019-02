Boldog 25. születésnapot, Insomniac Games!

Nem is olyan rég volt, hogy először csodálkoztunk rá a Spyro the Dragonre, ütöttük szét az első dobozokat a Ratchet and Clankben, és vetettük bele magunkat első ízben a Resistance-be - hogy mi a közös ezekben a címekben? Mindet az Insomniac Games-nek köszönhetjük.

Ma lett 25 éves a stúdió, akiknek egyébiránt utoljára a Spider-Man t köszönhettük, és ez egy tökéletes alkalom arra, hogy megálljunk egy szusszanásra, és elmerengjünk a csapat eddigi történelmén. Sőt, tehetjük ezt akár az Insomniac Games alapítója, Ted Price társaságában, aki egy videó keretei között mesél az elmúlt 25 évről.Idén remélhetőleg bejelentik a következő alkotásukat, mely kapcsán megoszlik, hogy mit várnak a játékosok, én például nagy örömmel látnék egy új Ratchet and Clanket, de az is teljes mértékben megérthető, aki a póksráccal szeretne ismét kalandozni.Kiderült továbbá egy kapcsolódó blogposztból , hogy az átlag időtartam, amíg az alkalmazottak a cégnél vannak, kicsit kevesebb mint 6 és fél évre lőhető be, illetve. Mondhatnánk úgy is, hogy ilyen számok mellett kizárt, hogy ne alakuljon ki egy családias légkör, ami szerencsére a munkáikon meg is látszik.

