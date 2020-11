Bocsánatot kértek az XIII Remake fejlesztői a botrányos minőségű felújításért

Az XIII egy igazi kultklasszikusnak minősül, tekintve hogy 2003-ban egy elképesztően komor környezetbe hozta el az akkoriban is roppant mód divatosnak számító cel-shaded megjelenítést, viszont a remake-ről már nem mondható el ennyi pozitívum.

Debütált a napokban az XIII Remake, ami olyan szinten botrányosra sikeredett technikai színtéren, hogy a fejlesztők most már eljutottak odáig, hogy bocsánatot kértek, amiért elszúrták a dolgokat. Ők is egyetértenek abban, hogyElmondásuk alapján a járvány is közrejátszott abban, hogy így adták ki a programot, és eredetileg tervben is volt egy masszív day one patch, ellenben ezt nem sikerült időben összehozniuk. Az elkövetkező hetekben több frissítés is várható, amik az XIII Remake technikai oldalát hivatottak orvosolni.